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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 01 كانون الأول 2020 12:58 م

برهم صالح يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع بريطانيا في المجالات السياسية الاقتصادية والعسكرية

صالح
 أكد الرئيس العراقي برهم صالح أهمية العمل على تخفيف حدة التوترات، ومواصلة الحرب على الإرهاب وأن يكون العراق مرتكزاً لتحقيق هذه الأهداف.
وشدد الرئيس صالح خلال استقباله وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ووزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبى، على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية الاقتصادية والعسكرية والصحية، والعمل معاً في مواجهة التحديات العالمية، مشيرا إلى أن استقرار المنطقة يعد أولوية لتخفيف التوترات.
بدورهما أكد الوزيران البريطانيان التزام بلادهما في دعم أمن واستقرار العراق، والتطلع نحو تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.





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