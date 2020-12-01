روابط جماهير فرق كرة القدم العراقية تدعو إلى العودة لمدرجات الملاعب

دعت روابط جماهير فرق كرة القدم العراقية، إلى العودة إلى مدرجات ملاعب مباريات الجولة السادسة للدوري الممتاز رغم فرض الإجراءات الاحترازية من وباء "كورونا".

وتنطلق الجولة السادسة من الدوري العراقي الممتاز اليوم الثلاثاء بمباراة النفط وضيفه الديوانية، فيما تقام 4 مباريات الأربعاء، و5 مباريات الخميس.

تأتي مطالبات جماهير فرق الكرة العراقية بالعودة إلى ملاعب مباريات الجولة السادسة للدوري الممتاز، نتيجة يأس تلك الجماهير من إمكانية نقل مباريات البطولة عبر "الرياضية العراقية"، القناة شبه الحكومية.

طالبت شخصيات رياضية عدة بضرورة التحرك الفوري لتلبية مطالب روابط جماهير فرق كرة القدم العراقية بإصدار قرار من الجهات العليا المعنية يسمح بعودة الجماهير إلى ملاعب مباريات الدوري، ولو بنسبة محددة، مع الحرص على التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية من جائحة "كوفيد19".





