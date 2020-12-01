جامعة ميسان تدعو إلى التحقيق بشأن تعرض تدريسي للحرق بـ"التيزاب"



دعت جامعة ميسان، الى التحقيق بشأن تعرض تدريسي الى حرق بـ"التيزاب"، .



وقالت الجامعة في بيان انها تستنكر وتشجب باشد العبارات الحادث الجبان الذي طال الاستاذ الدكتور صلاح مهدي الزيادي احد اعمدة العلم في جامعة ميسان والتدريسي في قسم الجغرافية بكلية التربية من قبل جهات مجهولة قامت بالقاء مادة حارقة (التيزاب) عليه".



واضافت ان "هذا الاعتداء السافر يمثل تهديدا للملاكات التدريسية والنخب الاكاديمية في الجامعات العراقية كافة، كونهم ضحوا وقدموا الكثير من العطاء العلمي والمعرفي وخدموا المسيرة العلمية وخرجوا الاجيال التي رفدت البلد بالطاقات العلمية في شتى المجالات وفي اقسى واصعب الظروف.