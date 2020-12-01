محافظ كركوك : مطار كركوك سينقل المحافظة إلى واقع جديد ويوفر آلاف فرص العمل



أكد محافظ كركوك راكان الجبوري، أن مطار كركوك الدولي سينقل المحافظة إلى واقع جديد ويوفر آلاف فرص العمل.

وقال الجبوري إن "مطار كركوك يعدّ واحداً من المشاريع المهمة على مستوى المحافظة من العقود الاستثمارية"، موضحاً أن "تشغيل مشروع مطار كركوك الدولي سيسهم في إيجاد فرص عمل لآلاف من أهالي المحافظة، ويسهم في تنشيط الواقع الاقتصادي".

وتابع أن "كركوك محافظة جاذبة وذات أهمية اقتصادية ونفطية وزراعية"، مبينا أن "الجوانب الفنية للمطار اكتملت بشكل متقدم ووصلت إلى مراحلها النهائية"، مشيرا إلى أن "إدارة كركوك قدمت طلبا إلى مجلس الوزراء لغرض استحصال موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتحديد موعد لافتتاح المطار خلال الفترة المقبلة".



ولفت إلى أن "المشروع سيسهم في نقل المحافظة إلى واقع جديد، فضلا عن أهميته الدولية والإقليمية وتنشيط الواقع الزراعي واستقطاب مستثمرين لإعادة إعمار المحافظة"، مبيناً أن "افتتاحه سيكون مكسبا للحكومتين الاتحادية والمحلية".

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