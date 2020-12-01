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الثلاثاء, 01 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 01 كانون الأول 2020 10:52 ص

مركز الإعلام الرقمي: قانون جرائم المعلوماتية تجاهل جريمة تسريب بيانات المستخدمين

مركز الإعلام الرقمي
أبدى مركز الاعلام الرقمي  استغرابه من عدم وجود مادة تتعلق بتسريب بيانات المستخدمين في مشروع قانون الجرائم المعلوماتية المعروض  على  البرلمان.

واكد المركز  في بيان ان : قانون الجرائم المعلوماتية  لم يتضمن اي مادة تلزم شركات الانترنت والاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي بحماية بيانات المواطنين العراقيين من جريمة تسريب بياناتهم .

واوضح المركز ان :  تسريب بيانات المستخدمين هي احدى المشاكل الامنية الخطيرة على الصعيد العالمي مبينا ان  القانون تجاهل هذه المشكلة، حيث من الممكن ان تتسرب هذه المعلومات /بصورة عمدية / ويتم بيعها لطرف ثالث، او ان الشركات المعنية لم تبذل جهودا لحماية بيانات مستخدميها.

وشدد المركز على ضرورة وجود مادة قانونية تنص على معاقبة الشركات عند تسريب بيانات المواطنين سواء كان هذا التسريب بإهمال (عن غير قصد) او بتواطئ (بقصد) .
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