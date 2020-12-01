التعليم توجه بتكثيف إجراءات الدراسة المدمجة وتحدد يومين للتدريب العملي والسريري

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب الجامعات بتكثيف إجراءات البرنامج الدراسي المتعلقة بالتعليم المدمج استعدادا لقرب انطلاق العام الدراسي الجديد في السادس من كانون الأول المقبل.



وحث الوزير على إعداد جداول ذات تعامل مرن تغطي متطلبات الجانب التطبيقي والعملي والسريري بما لا يتجاوز اليومين أسبوعيا.



وشدد الوزير على تسهيل اجراءات استضافة الطلبة في الجانب العملي والتطبيقي في جامعات محافظاتهم ومراعاة الظروف الصحية والاقتصادية وتذليل العقبات والإفادة من الأبنية والقاعات والمختبرات التي توفر مناخا ناجحا لبرامج التعليم المدمج ضمن توقيتات التقويم الجامعي.