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الثلاثاء, 01 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 01 كانون الأول 2020 10:39 ص

نائب عن نينوى يحذر من بقاء النظام في العراق رهن أجندات المال والسلاح

محمد-اقبال-696x435
حذر عضو مجلس النواب  محمد إقبال من بقاء النظام السياسي في العراق رهينة لأجندات المال والسلاح.

وقال إقبال في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن "العراق يواجه  أزمة مالية خانقة، واقتصادا ينهار بشكل يومي، وتتساقط   اوراقه اسرع من اوراق الخريف والنظام السياسي رهينة لأجندات المال والسلاح".

وأكد أنه "مالم تتغير المقدمات لن تختلف النتائج، وأن الانتخابات القادمة إن حدثت فلن تكون طوق نجاة وانما ستؤسس لواقع مأزوم وفوضى تخطف العراق نحو مجاهيل العزلة والتشرذم".
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