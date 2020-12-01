نائب: اتهامات الكاظمي للكتل بالسيطرة على المنافذ غير مقبولة وعليه كشف الفاسدين

انتقد النائب احمد الكناني، ما سماها باتهامات الكاظمي المبهمة للكتل السياسية بالسيطرة على المنافذ ومزاد بيع العملة، عادا اياها أعذار غير مقبولة وعليه الكشف عن فساد تلك الجهات.

وقال الكناني ان “احاديث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن فساد مزاد العملة والمنافذ الحدودية كثرت واتهامه للكتل بالسيطرة عليها من دون تسميه من الجهة المسيطرة.

واضاف ان “تلك الاتهامات لا تتعدى كونها اعذار غير مقبولة”، مشيرا الى ان “رئيس الحكومة يمتلك السلطة والقانون وعليه الكشف عن تلك الجهات وفسادها لا ان ينشغل بالاتهامات المبطنة من دون ذكر الاسماء.

وتساءل الكناني “ماذا يفعل المواطن العراقي اذا كان رئيس الوزراء يخشى حزب معين ويخشى ذكر اسماء الفاسدين؟”.