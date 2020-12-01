نائب :محاربة حيتان الفساد في وزارات الدولة تحتاج الى قرارات قوية وحازمة

أكد عضو لجنة النزاهة النيابية حسن شاكر الكعبي، ان محاربة حيتان الفساد في وزارات الدولة تحتاج الى قرارات قوية وحازمة مشيرا الى فتح عدد من الملفات تتعلق بشبهات فساد تخص عمل وزارة الصناعة والوزارات الأخرى.



وقال الكعبي إن “الفساد منتشر بصورة غير طبيعية داخل اورقة وزارة الصناعة وهو ليس وليد اليوم او الصدفة مبينا أن “لجنة النزاهة النيابية فتحت ملف الفساد المنتشر في وزارة الصناعة والوزارات الأخرى”.

وأشار الكعبي إلى أن “الملفات التي بحوزة النزاهة النيابية تحتاج إلى وقت من اجل تدقيقها وفضح الفاسدين “، مؤكدا أن “جميع الملفات التي تتعلق بفساد وزارة الصناعة ستحال إلى المحاكم المختصة”.