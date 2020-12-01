الكاظمي يشدد على أهمية إقرار مجلس النواب لقانون تمويل الانتخابات

شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على أهمية إقرار مجلس النواب قانون تمويل الانتخابات، لأجل إتاحة الوقت الكافي أمام المفوضية لإتمام الجوانب الفنية والتنفيذية وإنجاحها.



وأكد الكاظمي خلال زيارته مفوضية الانتخابات أهمية أن توافق الإجراءات المرافقة للعملية الانتخابية القانون، لتأمين نجاحها وللحفاظ على نزاهتها، ولأجل أن تكون العملية الانتخابية القادمة معبّراً حقيقياً عن إرادة الشعب العراقي واختياراته الحرّة.