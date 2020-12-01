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الثلاثاء, 01 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 01 كانون الأول 2020 10:26 ص

الجربا يطالب الكاظمي بإلغاء قراره بشأن تقاسم الأوقاف وليس التريث فيه

النائب-احمد-الجربا
طالب النائب  عن محافظة نينوى أحمد الجربا ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالغاء قراره المتعلق بتقاسم الاوقاف وليس التريث فيه .

وقال الجربا ، في بيان صحفي ، ان " كل  الكتل  السنية  قدمت مرشحا لرئيس الوزراء من اجل اختياره لشغل منصب رئيس الوقف السني ، وهذا هو السبب الرئيس وراء سكوت هذه الكتل عن موضوع التلاعب باوقاف الوقف السني".

واضاف ، مخاطبا الكاظمي ، ان " قرار الفك والعزل الاخير  والذي لا يخلو من تصرف طائفي ، لن يغطي على الفشل الحكومي الموجود" .
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