الجربا يطالب الكاظمي بإلغاء قراره بشأن تقاسم الأوقاف وليس التريث فيه

طالب النائب عن محافظة نينوى أحمد الجربا ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالغاء قراره المتعلق بتقاسم الاوقاف وليس التريث فيه .



وقال الجربا ، في بيان صحفي ، ان " كل الكتل السنية قدمت مرشحا لرئيس الوزراء من اجل اختياره لشغل منصب رئيس الوقف السني ، وهذا هو السبب الرئيس وراء سكوت هذه الكتل عن موضوع التلاعب باوقاف الوقف السني".



واضاف ، مخاطبا الكاظمي ، ان " قرار الفك والعزل الاخير والذي لا يخلو من تصرف طائفي ، لن يغطي على الفشل الحكومي الموجود" .