بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 01 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
الملحق العسكري السعودي في بغداد.. يعلن استعداد الرياض لدعم المؤسسة العسكرية العراقية الكاظمي يسعى لاستعادة هيبة زائفة في الناصرية.. ونشطاء: لماذا تخشى الصدر؟ كارثة بيئية …تأكيد وجود نفايات مشعة في معمل حديد وصلب البصرة روابط جماهير فرق كرة القدم العراقية تدعو إلى العودة لمدرجات الملاعب وزراء خارجية دول الناتو يبحثون استراتيجية الحلف والعمل في العراق القوات الأمنية تعثر على كهوف حديثة وصواريخ طائرة في الأنبار الأمم المتحدة: إخفاء قسري وانتشار للسجون السرية في العراق الكاظمي يبحث مع نظيره السويدي العلاقات الثنائية وتعزيز الاستثمار الكناني: خطوات حكومة الكاظمي مقلقة للشارع وليس لديها حلول للأزمة المالية متظاهرو الناصرية يرفضون التفاوض مع حكومة الكاظمي.. ويطالبون بمحاسبة قتلة المحتجين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 01 كانون الأول 2020 09:12 ص

القوات الأمنية تعثر على كهوف حديثة وصواريخ طائرة في الأنبار

القوات الأمنية

أعلنت خلية الإعلام الأمني، أن القوات الأمنية عثرت على كهوف حديثة وصواريخ طائرة في الأنبار غرب البلاد.

وأكدت الخلية في بيان، "شروع فرقة المشاة الأولى ولواء مغاوير الأنبار التابعين لقيادة عمليات الأنبار وافواج الحشد العشائري بتفتيش مناطق جنوب الطريق الدولي السريع - وادي ثميل بهدف القاء القبض على مطلوبين وتدقيق العوائل وتحقيق الأمن والاستقرار".

وأضاف البيان، أن "هذه العمليات أسفرت عن العثور على (22) صاروخ طائرة و4 قذائف مدفع 57 ملم وقنبرة هاون 81 ملم، فضلا عن العثور على نفق يحتوي كدس عتاد متنوعة ووكر وغرفة الى جانب الوكر تحتوي على مواد طبية".

وأشار البيان إلى أنه "تم العثور أيضا على ثلاثة كهوف إنشاء حديث تم تدميرها، والعثور على وكر يحتوي على عتاد وصاروخ قاذفة ضد الدروع و3 أخرى ضد الاشخاص، وقد تم تدميرها من قبل مفرزة المعالجة دون حوادث تذكر".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
انفجار

مقتل ضابط بانفجار عبوة ناسفة على دورية في الحويجة 30 تشرين الثاني 2020 02:34 م

مخيم الهول

مقتل لاجئ عراقي في مخيم الهول السوري 30 تشرين الثاني 2020 01:06 م

سيدة تنتحر

رجل يقتل زوجته وينتحر غربي الحلة 29 تشرين الثاني 2020 11:10 ص

عثمان الغانمي

وزير الداخلية يوجه التشكيلات الأمنية برفع قدراتها استعداداً للانتخابات 28 تشرين الثاني 2020 10:37 ص

الكاظمي

الكاظمي يقيل قائد شرطة محافظة ذي قار ويأمر بالتحقيق في احداث الناصرية 28 تشرين الثاني 2020 10:28 ص

ميليشيا ربع الله

ميليشيا ربع الله تهاجم مركزا للمساج وسط بغداد وتحطم محتوياته 27 تشرين الثاني 2020 09:49 ص

​إصابة أربعة جنود بانفجار عبوة ناسفة جنوب كركوك

​إصابة أربعة جنود بانفجار عبوة ناسفة جنوب كركوك 27 تشرين الثاني 2020 09:47 ص

انفجار عبوة ناسفة أمام محل لبيع المشروبات الروحية وسط بغداد

انفجار عبوة ناسفة أمام محل لبيع المشروبات الروحية وسط بغداد 27 تشرين الثاني 2020 09:44 ص

التعليقات