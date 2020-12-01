القوات الأمنية تعثر على كهوف حديثة وصواريخ طائرة في الأنبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني، أن القوات الأمنية عثرت على كهوف حديثة وصواريخ طائرة في الأنبار غرب البلاد.



وأكدت الخلية في بيان، "شروع فرقة المشاة الأولى ولواء مغاوير الأنبار التابعين لقيادة عمليات الأنبار وافواج الحشد العشائري بتفتيش مناطق جنوب الطريق الدولي السريع - وادي ثميل بهدف القاء القبض على مطلوبين وتدقيق العوائل وتحقيق الأمن والاستقرار".

وأضاف البيان، أن "هذه العمليات أسفرت عن العثور على (22) صاروخ طائرة و4 قذائف مدفع 57 ملم وقنبرة هاون 81 ملم، فضلا عن العثور على نفق يحتوي كدس عتاد متنوعة ووكر وغرفة الى جانب الوكر تحتوي على مواد طبية".

وأشار البيان إلى أنه "تم العثور أيضا على ثلاثة كهوف إنشاء حديث تم تدميرها، والعثور على وكر يحتوي على عتاد وصاروخ قاذفة ضد الدروع و3 أخرى ضد الاشخاص، وقد تم تدميرها من قبل مفرزة المعالجة دون حوادث تذكر".