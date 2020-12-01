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الثلاثاء, 01 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 01 كانون الأول 2020 02:49 ص

لطمة جديدة من الخارجية الأمريكية: حزب الله بكافة أجنحته منظمة إرهابية

حزب الله

خبراء: موقف إدارة ترامب من الميليشيا كبدها الكثير

قال مراقبون، إن الموقف القوي للإدارة الأمريكية تجاه ميليشيا حزب الله طوال السنوات الماضية، وحتى اللحظة كبدها الكثير على مختلف النواحي اقتصاديا وسياسيا وأمنيا
وكانت قد رحّبت وزارة الخارجية الأميركية، بتصنيف لاتفيا حزب الله اللبناني في مجمله "منظمة إرهابية".
وذكّر بيان صادر عن كالي براون، أحد المتحدثين باسم الوزارة، بدعم لاتفيا للعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على حزب الله. وقد أعربت هذه الدولة الأوروبية عن استعدادها لفرض حظر دخول لأراضيها على كل شخص على صلة بحزب الله. 


واعتبر براون، أن تواصل تصنيف دول عبر العالم، خاصةً في أوروبا وأميركا اللاتينية، لحزب الله كمنظمة إرهابية يشكّل رسالة قوية للميليشيا ولداعميها في إيران، مفادها بأن مرحلة جديدة قادمة.
وأضاف أن في المرحلة القادمة، لن يتمكن عناصر حزب الله من العمل على الأراضي الأوروبية، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي سيتبع خطى عدد من الحكومات الأوروبية لسد الثغرة الأمنية التي تشكّلت عبر الفصل النظري بين جناحي حزب الله، السياسي والعسكري.
وشدد البيان على أن حزب الله منظمةً إرهابيةً، في كافة أذرعته (السياسية والعسكرية). وأضاف أن واشنطن تواصل دعوة الدول لمنع نشطاء حزب الله ومموليه ومجنديه على أراضيها. وقد صنّفت عدة دول حول العالم حزب الله منظمة إرهابية وحظرت نشاطه على أراضيها، بينما تدرس دول أخرى أخذ خطوات مماثلة.
وقال خبراء، إن فترة ترامب وطوال السنوات الأربع الماضية، قطعت أيدي الميليشيا وحجمت كثيرا من ارهابها ومنعت أموال إيران وستظل متأثرة لذلك لفترة طويلة قادمة.
ا.ي

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