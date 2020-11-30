الكاظمي يبحث مع نظيره السويدي العلاقات الثنائية وتعزيز الاستثمار

تلقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء السويد، ستيفان لوفين.



وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان، أنه "جرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث الوضع الإقليمي، وتعزيز سبل التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب ومحاربة تنظيم داعش الإرهابي".



وأضاف، "كذلك جرى بحث التعاون في مجال الاستثمار وتشجيع الشركات السويدية للعمل في العراق".