الكناني: خطوات حكومة الكاظمي مقلقة للشارع وليس لديها حلول للأزمة المالية

قال النائب أحمد الكناني، إن حكومة مصطفى الكاظمي ليس لديها حلول للأزمة المالية والاقتصادية الحالية، لافتا إلى أن تعامل الحكومة الحالية مع الاتفاقية الصينية خجول وكان على الكاظمي استثمارها وليس البحث عن بدائل عنها.



وأضاف الكناني، أن خطوات حكومة الكاظمي مقلقة للشارع فيما يخص الجانب الاقتصادي، مبينا أن الحكومة غير قادرة على تحقيق أي إنجاز ولا يمكن مقارنتها بالحكومات السابقة.



في وقت سابق، أكد النائب عباس العاطفي، أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي غير جادة بإرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 الى مجلس النواب.



