بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 30 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
الأمم المتحدة: إخفاء قسري وانتشار للسجون السرية في العراق الكاظمي يبحث مع نظيره السويدي العلاقات الثنائية وتعزيز الاستثمار الكناني: خطوات حكومة الكاظمي مقلقة للشارع وليس لديها حلول للأزمة المالية متظاهرو الناصرية يرفضون التفاوض مع حكومة الكاظمي.. ويطالبون بمحاسبة قتلة المحتجين "الأولمبية" الدولية تؤكد عدم اعترافها بنتائج انتخابات اللجنة الأولمبية العراقية عدنان حمد يكشف حقيقة دعوته لضم اللاعب المحترف جستن ميرام إلى صفوف المنتخب العراقي النفط: عام يفصلنا عن استثمار الغاز العراقي بالكامل مقتل ضابط بانفجار عبوة ناسفة على دورية في الحويجة الكاظمي يوجه بإرسال موازنة 2021 إلى أمانة مجلس الوزراء مراقبون: إعادة تكرار سيناريو 2018 سيحفز مقاطعة الانتخابات المقبلة في العراق بشكل أكبر
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 30 تشرين الثاني 2020 02:56 م

"الأولمبية" الدولية تؤكد عدم اعترافها بنتائج انتخابات اللجنة الأولمبية العراقية

اللجنة الأولمبية الدولية
عاد الجدل القضائي إلى الواجهة مجددا بعد أن أكدت اللجنة الأولمبية الدولية عدم اعترافها بنتائج انتخابات اللجنة الأولمبية العراقية الأخيرة التي جرت منتصف نوفمبر، إثر تلقيها اشعارا يفيد بتقديم عدد من أعضاء الهيئة العامة طعونا بتلك النتائج لدى احدى المحاكم العراقية.

وحسب بيان إعلامي للجنة الأولمبية العراقية،  فإن المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية المنعقد في 25 نوفمبر أبلغنا عدم اعترافه بنتائج المؤتمر الانتخابي الأخير للجنة الأولمبية.

وأضاف البيان، اللجنة الأولمبية الدولية طالبت الجهات القضائية العراقية واللجنة الأولمبية اتخاذ تدابير من شأنها تصحيح الوضع الأولمبي العراقي وحسم الخلافات القانونية والقضائية.

وقدم عدد من أعضاء الجمعية العامة للجنة الأولمبية طعونا قضائية لدى احدى المحاكم في العراقية، تفيد بوجود خروق قانونية ضد اعضاء من الجمعية العمومية شاركوا في الانتخابات، لا تسمح لهم المشاركة من بينهم رئيس الاتحاد العراقي السابق سرمد عبد الاله الذي فاز بمنصب الرئيس في الانتخابات المذكورة.

وخاض عبد الاله الذي شغل منصب الامين المالي السابق في اللجنة الاولمبية السباق على منصب رئاسة اللجنة الاولمبية مع زميل الامس في المكتب التنفيذي رعد حمودي.

وقد حصل عبد الاله في الانتخابات الاخيرة على 19 صوتا متقدما بفارق صوتين عن حمودي الذي عاد لتسلم مهام منصبه في ادارة العمل الاولمبي امس.

ونشر عبد الاله على موقعه الرسمي أن عناصر امنية منعته من دخول مبنى اللجنة الأولمبية العراقية الأحد.

وأفاد بيان إعلامي جديد، بأن رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي باشر مهامه رئيسا للجنة بعد صدور قرار محكمة المنازعات الرياضية يفيد عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الاخيرة لحين البت نهائيا بالنزاع عبر المحكمة ذاتها.

وسمحت اللجنة الأولمبية الدولية بإجراء انتخابات اللجنة الأولمبية العراقية في 14 نوفمبر لتنهي جدلا استمر اكثر من عام بين الاولمبية العراقية ووزارة الشباب والرياضة، بسبب عدم اعتراف الاخيرة بالانتخابات السابقة التي جرت مطلع عام 2019 وفاز حمودي فيها بمنصب الرئاسة وعبد الاله امينا ماليا، بحجة عدم وجود قانون خاص باللجنة الاولمبية.

ولم يصدر اي توضيح او موقف رسمي من قبل وزارة الشباب والرياضة حتى الآن بشأن هذه التطورات.
أخبار متعلقة
أخر تعديل: الإثنين، 30 تشرين الثاني 2020 02:59 م
إقرأ ايضا
عدنان حمد

عدنان حمد يكشف حقيقة دعوته لضم اللاعب المحترف جستن ميرام إلى صفوف المنتخب العراقي 30 تشرين الثاني 2020 02:45 م

مارادونا

نابولي يخوض مباراة روما بقميص خاص تكريمًا لمارادونا 29 تشرين الثاني 2020 04:14 م

رونالدو ومدربه

مدرب يوفنتوس في تصريح مثير: نحتاج لتقليل الاعتماد على رونالدو 29 تشرين الثاني 2020 12:03 م

من المباراة

ألافيس يطيح بريال مدريد على ملعبه بثنائية في الليجا 29 تشرين الثاني 2020 10:27 ص

ماردونا

وداعا مارادونا.. العالم يودع أسطورة كرة القدم العالمية 25 تشرين الثاني 2020 09:26 م

1120202510321519324719

تضم 11 لاعبا من بينهم المصري محمد صلاح .. فيفا يعلن أسماء المرشحين لجائزة الأفضل في 2020 25 تشرين الثاني 2020 02:33 م

127-095525-corona-world-significant-decline-china-4

بعد إدانة زوجها بتهمة القتل.. هل تعتزل نانسي عجرم الفن؟ 25 تشرين الثاني 2020 10:53 ص

الفيفا

الفيفا يوقف رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد خمس سنوات 23 تشرين الثاني 2020 04:03 م

التعليقات