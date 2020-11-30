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الإثنين, 30 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 30 تشرين الثاني 2020 02:45 م

عدنان حمد يكشف حقيقة دعوته لضم اللاعب المحترف جستن ميرام إلى صفوف المنتخب العراقي

عدنان حمد

نفى عدنان حمد، مدرب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم الأسبق ما نسب له من تصريح حول دعوته لضم جستن ميرام اللاعب العراقي المحترف في الدوري الأمريكي إلى صفوف المنتخب العراقي.

ونشر حمد على صفحته الشخصية صورة للتصريح المنسوب له وكتب عليه كلمة "مزور".

وقال حمد في منشور توضيحي، نشر هذا التصريح الموجود أدناه في أحد المواقع، كما يحدث بشكل متكرر على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنسب لي أحاديث أو مواقف غير صحيحة لأسباب معروفة.

وأضاف، أؤكد بأنني لم أدلِ بأي تصريح لأي وسيلة إعلامية بهذا الخصوص، كما أؤكد بهذه المناسبة احترامي لجميع اللاعبين العراقيين ومنهم المغتربون الذين يقدمون مستويات جيدة في الدوريات التي يلعبون فيها، وفي نفس الوقت أؤكد احترامي للمدربين العراقيين والأجانب وخاصة مدرب المنتخب العراقي الحالي السلوفييني ستريشكو كاتانيتش وأحترم عمله وخياراته.

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