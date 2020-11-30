النفط: عام يفصلنا عن استثمار الغاز العراقي بالكامل

أكدت وزارة النفط، اليوم الاثنين، أن مطلع عام 2023 سيتم اكتمال مشاريع استثمار الغاز، وسنطوي عملية الغاز المحترق.



وقال وكيل الوزارة حامد الزوبعي، في تصريح صحفي، إن "الوزارة لديها خطة متكاملة لما يخص توفير الغاز لمحطات الوقود، من خلال استثمار الغاز المصاحب لإنتاج النفط وحقول الغاز".



وأضاف أن "كميات إنتاج الغاز المستثمر الآن تصل لـ 60 بالمئة والبالغة 1500 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم، تجهز لمحطات الكهرباء وبشكل مستقر وثابت"، مبيناً أن "محطات الكهرباء تحتاج إلى أكثر من الكمية المتوفرة



وتابع: أن "عام 2022، وبداية عام 2023 ستكتمل المشاريع، التي من شأنها انهاء ملف الغاز المحترق، و بالوقت ذاته ستضاف كمية 1200 لاستثمارها في محطات الطاقة الكهربائية".



وأوضح أنه "خلال عام 2016 تم وضع الخطة الكاملة لاستثمار الغاز، كان 600 مقمق والآن وصلنا لـ 1500 مقمق، والخطط والمشاريع كاملة للوصول لاستثمار كامل، التي هي 2700 مقمق المصاحب لإنتاج النفط".



وفيما يخص الحاجة المحلية للمشتقات النفطية، أشار الزوبعي إلى أن "هناك خطة تحت التنفيذ لسد الحاجة الاستهلاكية من المشتقات النفطية، وبداية عام 2022 سينتهي العمل في مصفى كربلاء، ونهاية العام ذاته مصفى الشمال، مما ستضاف طاقة 280 ألف برميل، وستعمل على سد الحاجة الاستهلاكية من المنتجات النفطية".



Copy أخبار متعلقة وزير النفط يتوقع ارتفاع الأسعار إلى خمسين دولارا للبرميل الواحد