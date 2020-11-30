مقتل ضابط بانفجار عبوة ناسفة على دورية في الحويجة

أفاد مصدر أمني، اليوم الإثنين، بمقتل ضابط برتبة رائد بانفجار عبوة ناسفة على دورية تابعة للشرطة الاتحادية في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.



وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "عبوة ناسفة انفجرت على الفرقة الالية التابعة لقوات الشرطة الاتحادية بقضاء الحويجة في محافظة كركوك".



وأضاف أن "الانفجار ادى إلى مقتل ضابط برتبة رائد وهو آمر مساعد فوج يدعى خميس عجاج الدليمي ".