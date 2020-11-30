الكاظمي يوجه بإرسال موازنة 2021 إلى أمانة مجلس الوزراء

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بإرسال الموازنة فورا إلى الأمانة العامة لغرض تدقيقها .



وقال المتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء حيدر مجيد، إن "رئيس الوزراء وجه وزارتي المالية والتخطيط بإرسال الموازنة فورا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تدقيقها من قبل الدائرة القانونية لكي يتم تخصيص جلسة استثنائية لمناقشتها وإحالتها الى مجلس النواب من أجل إقرارها بأسرع وقت".



وأضاف مجيد، أن "الحكومة والبرلمان يجمعان على ضرورة الإسراع بإقرار موازنة 2021".