مراقبون: إعادة تكرار سيناريو 2018 سيحفز مقاطعة الانتخابات المقبلة في العراق بشكل أكبر

أكد مراقبون وسياسيون، أن إعادة تكرار سيناريو 2018، سيحفز مقاطعة الانتخابات المقبلة بشكل أكبر، خصوصاً مع مؤشرات عدة بعدم تمكن حكومة مصطفى الكاظمي حسم ملفات "الأمن الانتخابي".

كذلك فضلاً عن كون السلاح المنفلت والمال الفاسد يمثلان بوابة الأحزاب الرئيسة للفوز بالانتخابات في كل مرة.

ولم يعد موعد الانتخابات المفترض مطلع حزيران المقبل بعيداً، الأمر الذي يثير تساؤلات عدة حول إمكان أن تشرع الحكومة العراقية في السيطرة على المشهد الأمني، وإبعاد مؤسسات الدولة عن سيطرة الأحزاب، والذي لا تبدو بوادره متحققة في الوقت الراهن.

وأشار مراقبون إلى أن نفوذ الأحزاب ذات الأذرع المسلحة والمسيطرة على مؤسسات الدولة، كان العامل الأكبر في تشكيل معادلة الحكم والسلطة في العراق منذ سنوات.

لكن ملامحه كانت أكثر وضوحاً خلال الانتخابات الأخيرة، إذ كانت بحسب سياسيين ومراقبين الأكثر تزويراً في كل فترات ما بعد 2003.

ويؤكد ناشطون أن أبرز مطالب الانتفاضة ليست الانتخابات المبكرة وحسب، بل تأمينها وتوفير أجواء التنافس والعدالة والشفافية فيها، والتي لا تبدو بوادرها متحققة حتى الآن.

وفي كل مرة تتزايد فيها أحداث العنف ضد الناشطين والمحتجين، أو تتزايد فيها عمليات الاغتيال، يتصاعد حجم الرغبة بالمقاطعة من ناشطين رئيسين يعتقدون أن القوى السياسية، تحديداً ذات الأذرع المسلحة.

ومع اقتراب موعد الانتخابات، باتت تستشعر خطر المنافسة، مما يدفعها إلى التصعيد بشكل ملحوظ ضد ناشطي الانتفاضة، الأمر الذي كان واضحاً في أحداث الناصرية الأخيرة.

ولعل ملامح الدعاية الانتخابية المبكرة، وتحديداً بالنسبة للأحزاب والتيارات المسلحة، باتت واضحة في الفترة الأخيرة، خصوصاً مع تنامي موجة التحريض من منصات مرتبطة بتلك الجماعات، الأمر الذي يراه مسؤولون سابقون في مفوضية الانتخابات خرقاً واضحاً للقانون.

وتمثل سيطرة الأحزاب والكتل ذات الأذرع المسلحة على الأجواء السياسية مصدر قلق رئيس لدى الناشطين والرأي العام المساند للانتفاضة العراقية، كونها باتت تمثل عقبة كبرى أمام تشكيل كيانات سياسية جديدة تنافس الأحزاب التقليدية من دون أن تستهدف.

ويعتقد ناشطون أن الاغتيالات الأخيرة، وخصوصاً ما تصاعد من موجتها بعد أغسطس الماضي، واستهدافها ناشطين رئيسين في الانتفاضة من بينهم تحسين الشحماني الذي اغتيل في البصرة، واختطاف سجاد العراقي في الناصرية.

وتعرض بيوت آخرين بارزين إلى التفجير، تعطي انطباعاً أن الاستهدافات الجارية تهدف إلى كبح التحركات الجديدة من التنظيم والدخول للانتخابات، خوفاً من أن تزاحم قوى الانتفاضة القوى التقليدية في السلطة.



