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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 30 تشرين الثاني 2020 01:20 م

نائبة كردية :ربط رواتب موظفي الاقليم بالحكومة الاتحادية غير دستوري

فيان صبري

اكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية فيان صبري ان : المطالبين بربط رواتب موظفي الاقليم ورواتب موظفي الحكومة الاتحادية ودفعها مباشرةً من قبلِ الحكومةِ الاتحاديةِ في بغداد يعلمون بان هذا الاجراء ليس بدستوري ولا قانوني.

وقالت ان : الحكومة الاتحادية مطالبة وحسب الدستور الفقرة ثالثا من المادة ١٢١ بدفع حصة عادلة من الايرادات لحكومة الاقليم للقيام باعبائها ومسؤولياتها ومنها دفع معاشات موظفي الاقليم.

واضافت صبري : من الواضح أن المطالبين بهذا  الإجراء  لا يعون معنى الفيدرالية التي رسمها الدستور  كنظام للحكم ولا يفهمون محتواها، أو أنهم لا يعيرون  الدستور أية أهمية ويتغافلون المواد التي تكرس الفدرالية، لأنهم ما زالوا يحلمون بالمركزية ويعضون عليها بالنواجذ.

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