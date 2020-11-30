خبير اقتصادي يدعو الى حذف الاصفار الثلاثة من الدينار لتقوية العملة المحلية





دعا الخبير في الشان الاقتصادي رعد تويج ، البنك المركزي الى حذف الاصفار الثلاثة من الدينار لتقوية العملة المحلية .



وقال تويج: من المعروف ان الكتلة النقدية في التداول حوالي 60 ترليون دينار وهي ماموجود لدى البنك المركزي العراقي ولدى المصارف والجمهور وهي كتلة نقدية كبيرة قياسا بالمعاملات الاقتصادية للاقتصاد العراقي وان نسبة كبيرة من هذه الكتلة تعاني الاكتناز وبالتالي فان ذلك لايساعد البنك المركزي العراقي في رسم سياسة نقدية فعالة داعيا البنك المركزي الى حذف اصفار ثلاثة او حذف تدريجي للاصفار لجعل قيمة الدينار تبدو بقيمة اعلى وان عمليات التقويم والتوازن النقدي ستتشكل بشكل سريع في اقتصاد السوق".



واضاف : يمكن ان تصبح الكتلة النقدية مايقارب 15 الى 25 ترليون دينار وتتقارب قيمة الدينار الجديد الى قيمة الدولار مما يسهل عملية التحاسب ويسمح لفئات نقدية صغيرة وجديدة بالظهور في السوق النقدية.