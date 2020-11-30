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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 30 تشرين الثاني 2020 01:14 م

مفوضية الانتخابات: منح 230 حزبا عراقيا شهادة تأسيس

مفوضية انتخابات


اعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن منح 230 حزبا شهادة تأسيس فيما لايزال 77 حزبا اخر قيد التسجيل، مبينة انها تجري الاستعدادات لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر.


وقالت المتحدث باسم المفوضية جمانة الغلاي ان “مجلس المفوضين يواصل العمل مع الدوائر المعنية لإكمال كافة الاجراءات اللوجستية والفنية لإجراء الانتخابات بموعدها المقرر في السادس من حزيران 2021.


واضافت ان “المفوضية  منحت حتى الان 230 حزب شهادة تأسيس”، مشيرة الى ان “هناك 77 حزبا اخر تقدم لمنحة شهادة تأسيس ولازالت قيد التأسيس فضلا عن الاحزاب الاخرى التي لم تتقدم بعد.

 واوضحت  ان المفوضية فتحت اكثر من 1000 مركز موزعة في عموم  العراق  لتسجيل الناخبين وتوزيع بطاقات الناخب بايومتريا”.

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