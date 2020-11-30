بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 30 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
مقتل ضابط بانفجار عبوة ناسفة على دورية في الحويجة الكاظمي يوجه بإرسال موازنة 2021 إلى أمانة مجلس الوزراء مراقبون: إعادة تكرار سيناريو 2018 سيحفز مقاطعة الانتخابات المقبلة في العراق بشكل أكبر نائبة كردية :ربط رواتب موظفي الاقليم بالحكومة الاتحادية غير دستوري خبير اقتصادي يدعو الى حذف الاصفار الثلاثة من الدينار لتقوية العملة المحلية مفوضية الانتخابات: منح 230 حزبا عراقيا شهادة تأسيس مقتل لاجئ عراقي في مخيم الهول السوري أصحاب المولدات يهددون بنشر الظلام في كربلاء سيمنس الألمانية تكشف أسباب عدم تطبيق "خارطة الطريق" المتفق عليها في العراق نائب: العراق أصبح في رمال متحركة بسبب فشل الكاظمي في إدارة البلد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 30 تشرين الثاني 2020 01:06 م

مقتل لاجئ عراقي في مخيم الهول السوري

مخيم الهول
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأثنين، بأن مسلحين من تنظيم داعش الإرهابي اغتالوا لاجئاً عراقياً ضمن القسم الرابع لمخيم الهول في الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة الحسكة. 

 وقال المرصد في بيان، إن "اللاجئ العراقي الذي جرى اغتياله اليوم يعمل في بيع الخبز لدى (الإدارة المدنية) لمخيم الهول". 

وأضاف البيان، "تعد عملية الاغتيال التي حصلت اليوم هي الرابعة التي تطال لاجئين من الجنسية العراقية متعاونين وعاملين مع قسد والإدارة المدنية في مخيم الهول منذ مطلع تشرين الثاني الجاري". 

وأشار المرصد إلى أنه "رصد، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، بأن مسلحون مجهولون اغتالوا مسؤول مجلس اللاجئين العراقيين المتعاون مع قوى الأمن الداخلي ضمن مخيم الهول الواقع أقصى جنوب شرق محافظة الحسكة". 

وأردف، "في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اغتال مسلحون مجهولون يرجح أنهم من خلايا تنظيم (الدولة الإسلامية) بمسدس مزود بكاتم صوت، متعاوناً مع قوى الأمن الداخلي الأسايش من جنسية العراقية، وذلك ضمن الفيز الثالث من دويلة الهول أقصى جنوبي شرقي الحسكة". 

وتابع، "في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اغتال مسلحون مجهولون يرجح أنهم من خلايا تنظيم داعش بمسدس مزود بكاتم صوت، متعاوناً مع قوى الأمن الداخلي التابعة لـ قسد من جنسية عراقية، في القسم الأول من المخيم". 
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
انفجار

مقتل ضابط بانفجار عبوة ناسفة على دورية في الحويجة 30 تشرين الثاني 2020 02:34 م

سيدة تنتحر

رجل يقتل زوجته وينتحر غربي الحلة 29 تشرين الثاني 2020 11:10 ص

عثمان الغانمي

وزير الداخلية يوجه التشكيلات الأمنية برفع قدراتها استعداداً للانتخابات 28 تشرين الثاني 2020 10:37 ص

الكاظمي

الكاظمي يقيل قائد شرطة محافظة ذي قار ويأمر بالتحقيق في احداث الناصرية 28 تشرين الثاني 2020 10:28 ص

ميليشيا ربع الله

ميليشيا ربع الله تهاجم مركزا للمساج وسط بغداد وتحطم محتوياته 27 تشرين الثاني 2020 09:49 ص

​إصابة أربعة جنود بانفجار عبوة ناسفة جنوب كركوك

​إصابة أربعة جنود بانفجار عبوة ناسفة جنوب كركوك 27 تشرين الثاني 2020 09:47 ص

انفجار عبوة ناسفة أمام محل لبيع المشروبات الروحية وسط بغداد

انفجار عبوة ناسفة أمام محل لبيع المشروبات الروحية وسط بغداد 27 تشرين الثاني 2020 09:44 ص

القوات الأمنية

إصابة جندي بنيران قناص داعشي في صلاح الدين 27 تشرين الثاني 2020 06:28 ص

التعليقات