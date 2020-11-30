مقتل لاجئ عراقي في مخيم الهول السوري

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأثنين، بأن مسلحين من تنظيم داعش الإرهابي اغتالوا لاجئاً عراقياً ضمن القسم الرابع لمخيم الهول في الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة الحسكة.



وقال المرصد في بيان، إن "اللاجئ العراقي الذي جرى اغتياله اليوم يعمل في بيع الخبز لدى (الإدارة المدنية) لمخيم الهول".



وأضاف البيان، "تعد عملية الاغتيال التي حصلت اليوم هي الرابعة التي تطال لاجئين من الجنسية العراقية متعاونين وعاملين مع قسد والإدارة المدنية في مخيم الهول منذ مطلع تشرين الثاني الجاري".



وأشار المرصد إلى أنه "رصد، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، بأن مسلحون مجهولون اغتالوا مسؤول مجلس اللاجئين العراقيين المتعاون مع قوى الأمن الداخلي ضمن مخيم الهول الواقع أقصى جنوب شرق محافظة الحسكة".



وأردف، "في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اغتال مسلحون مجهولون يرجح أنهم من خلايا تنظيم (الدولة الإسلامية) بمسدس مزود بكاتم صوت، متعاوناً مع قوى الأمن الداخلي الأسايش من جنسية العراقية، وذلك ضمن الفيز الثالث من دويلة الهول أقصى جنوبي شرقي الحسكة".



وتابع، "في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اغتال مسلحون مجهولون يرجح أنهم من خلايا تنظيم داعش بمسدس مزود بكاتم صوت، متعاوناً مع قوى الأمن الداخلي التابعة لـ قسد من جنسية عراقية، في القسم الأول من المخيم".



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