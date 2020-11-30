أصحاب المولدات يهددون بنشر الظلام في كربلاء

تظاهر أصحاب المولدات الأهلية في كربلاء، اليوم الاثنين، أمام مبنى المحافظة للمطالبة بإيقاف الضريبة السنوية التي فرضت بأثر رجعي، فيما هددوا بإطفاء تام يحول المدينة إلى ظلام.



وقال المتظاهرون، إن المحافظة فرضت عليهم ضريبة سنوية وبأثر رجعي، وهو ما يعتبر ظلماً واستهدافاً للأرزاق لا سيما وأن الضريبة لا يمكن فرضها بأثر رجعي.



وأكد المتظاهرون، أنهم مطالبون بدفع أكثر من خمسة مليون دينار لكل مولدة وهو مبلغ كبير لا يمكنهم سداده ولا مبرر له، مضيفين أن هناك ضرائب من وزارة الكهرباء واخرى من مديرية الماء، ما يعرضهم لخسائر كبيرة.



وهدد أصحاب المولدات بالإطفاء التام بداية شهر كانون الاول المقبل وتحويل كربلاء الى ظلام دامس في حال عدم استجابة المحافظة لمطاليبهم.





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