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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 30 تشرين الثاني 2020 11:38 ص

التربية تهدد بسحب رخص المدارس الاهلية المخالفة للشروط الوقائية والصحية

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هددت وزارة التربية، بسحب رخص فتح المدرسة الاهلية التي تخالف الاجراءات الصحية والوقائية المحددة من قبل وزارة التربية ولجنة الصحة والسلامة.


وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق ان “وزارة التربية وضعت جملة من الاجراءات الوقائية والصحية والية الدوام في المدارس الحكومية والاهلية.


واضاف ان “الاهالي مطالبون بالتعاون مع وزارة التربية والابلاغ عن اي مخالفة للشروط الصحية في المدارس الاهلية فضلا عن فرق التفتيش التابعة للوزارة.


واوضح فاروق ان “وزارة التربية ستحاسب اي مدرسة اهلية لا تلتزم بالإجراءات الصحية والوقائية المحددة مع انطلاق العام الدراسي الجديد”، مشيرا الى ان “العقوبة تصل الى سحب رخصة المدرسة وحسب نوع المخالفة.

وكان اكثر من عشرة ملايين طالب وتلميذ توجهوا امس الى مدارسهم ايذانا بانطلاق العام الدراسي.

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