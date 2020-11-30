نائب: اللجان التحقيقية وسيلة حكومية للتسويف



عد النائب عن تحالف عراقيون حسن فدعم، ، اللجان التحقيقية التي تشكلها الحكومة بانها وسيل للتغطية عن الامر المراد الصمت عنه.



وقال فدعم ان “الحكومات المتعاقبة على العراق اغرقت البلاد باللجان التحقيقية ولم نسمع ولم يطلع الراي العام على نتائجها.





واضاف ان “اللجان التحقيقية باتت وسيلة تستخدمها الحكومة عندما تريد الصمت او التغطية عن حدث معين تشكل له لجنة تحقيقية لتسويف الحدث”، مشيرا الى ان “المواطن توصل الى قناعة تامة بان اللجان التحقيقية اجراء تسويفي مما افقد امر اللجان الثقة.



واستبعد فدعم “خروج اللجان التحقيقية المشكلة باي نتيجة او محاسبة مقصر تثبت ادانته.