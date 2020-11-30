لجنة نيابية: ملف الكهرباء استنزف من الخزينة 60 مليار دولار.. فيما ساعات التجهيز للمواطنين ما زالت متدنية





اكدت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، ان الفريق التحقيقي بشأن عقود وزارة الكهرباء لم يتوصل إلى نتائج لغاية الان، مشيرة الى ان هذا الملف قد استنزف من الخزينة العراقية 60 مليار دولار، فيما ساعات التجهيز للمواطنين ما زالت متدنية



وقال عضو اللجنة النائب بهاء النوري ،:" ان البرلمان سبق ان اصدر الامر النيابي رقم (62) لفتح ملفات وزارة الكهرباء، وتمخض الامر عن تشكيل فريق تحقيقي يضم اعضاء من لجنتي النزاهة والطاقة النيابيتين، برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي.



واوضح النوري :" ان المهمة الملقاة على عاتق هذا الفريق ، وفق ما تم الاتفاق عليه ، هي دراسة جميع عقود الكهرباء منذ عام 2006، ولغاية الوقت الحاضر.



ولفت الى :" ان مجلس النواب لم يصل الى مخرجات بهذا الملف، والنتائج ما زالت مبهمة للجميع، في وقت كنا نمني النفس فيه بان نصل الى حقائق عن ملف الكهرباء.



واضاف ان الفريق النيابي ، رغم مباشرته العمل منذ مدة ليست قصيرة، لكن يبدو انه لم يراجع الملفات بشكل دقيق ، اذ ان المعلومات المتوافرة لدينا تتحدث عن انفاق 60 مليار دولار منذ عام 2006 ولغاية اللحظة، في عقود توجد عليها شبهات فساد كبيرة".