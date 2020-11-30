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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 30 تشرين الثاني 2020 10:27 ص

نائبة: ارتفاع اسعار النفط لن يغير من ازمة العراق

النفط



اكدت عضو لجنة الخدمات النيابية منار عبد المطلب، ان ارتفاع اسعار النفط لن يغير من ازمة  العراق  الاقتصادية، مشيرة إلى ضرورة “تعلم الدرس” قبل فوات الأوان.

وقالت عبد المطلب ،ان” انخفاض اسعار النفط العالمية وبروز جائحة كورونا خلال العام الجاري 2020 كانت بمثابة درس قاس جدا للاقتصاد العراقي كونها سببت ازمة مالية حادة اثرت على قدرة الحكومة في تسديد الرواتب وخلق مديونية عالية جدا نتيجة تكرار الاقتراض بمبالغ مالية كبيرة.


واضافت عبد المطلب،ان” ارتفاع اسعار النفط المحدود ربما يجلب زيادة في الايرادات المالية لكنها لن تغير من واقع الازمة المالية التي تحتاج الى قرارات جريئة جدا من ناحية تعظيم الايرادات الغير نفطية وخاصة ملف الكمارك والمنافذ والاتصالات والزراعة والسعي الى بلورة قطاع خاص قادر على النهوض بالمشاريع الاستثمارية ودفع وتيرة العمل للامام من خلال توفير الالاف الفرص العمل.


واشارت الى انه” بدون اصلاحات حقيقية سيكون الاقتصاد العراقي في وضع صعب جدا لان الاعتماد عن النفط كمورد اساسي وسط تضارب الاسعار امر في غاية الخطورة ويجب الاهتمام ببقية النوافذ التي تدر ايرادات مالية تسهم في خلق استقرارية في ملف تسديد الرواتب وادامة المشاريع الاقتصادية في البلاد”.

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