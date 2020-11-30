الصفار : الموازنة العامة ستكون على اساس سعر 40,51 دولارا لبرميل النفط



اكد مقرر اللجنة المالية النائب احمد الصفار ان الموازنة العامة ، حسب توقعات الحكومة، ستكون على اساس سعر 40,51 دولارا لبرميل النفط.



وقال الصفار :" ان اسعار النفط العالمية بدأت ترتفع حاليا ووصلت الى 45 دولارا، وبالتالي سيتم تغييره بمايقارب السعر العالمي.



واضاف :" ان الموازنة العامة 2021 ستركز اجمالا على مواجهة الدين الداخلي، لان الحكومة عاجزة عن الالتزام بتأمين الاحتياجات الداخلية مثل الرواتب واعانات شبكة الحماية الاجتماعية، وكذلك الاموال التي تحت تصرفها لاتكفي لمواجهة تلك المتطلبات"، موضحا :" ان الحكومة بصدد اعادة جدولة الديون الخارجية لحين تحسن الظروف الاقتصادية واستمرار ارتفاع اسعار النفط العالمية لتتم معالجتها لاحقا.



