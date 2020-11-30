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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 30 تشرين الثاني 2020 10:22 ص

كتلة نيابية تدعو الكاظمي للاستقالـة في حال عدم ارسال الموازنة للبرلمان خلال اسبـوع

الكاظمي



امهلت كتلة بيارق الخير البرلمانية ، رئيس الحكومة اسبوعا لاثبات حرصه على قوت المواطنين من خلال التطبيق الفعلي للورقة البيضاء و ارسال الموازنة الى مجلس النواب لأنها تأخرت كثيرا، داعية  اياه الى تقديم استقالته في حال انتهاء المدة وعدم مقدرته على تحقيق هذا الامر حفظا لوحدة العراق ومصلحة الشعب العراقي وارزاق مواطنينا.



وقال رئيس الكتلة النائب محمد الخالدي ، في بيان صحفي، ان "الوضع العراقي على كافة الاصعدة امنيا واقتصاديا وماليا وسياسيا يسير باتجاه الهاوية ووصلت الامور الى درجة تأخر رواتب الموظفين ، رغم انها في ظل ظروف اكثر قساوة وحرب شعواء ضد الارهاب وداعش لم تتأخر ولو ليوم واحد.



واضاف ، ان "الكاظمي حذر من تعرقل صرف الرواتب لشهر كانون الثاني العام المقبل بحال عدم تشريع الموازنة، والغريب ان الموازنة حتى هذه اللحظة ما زالت في ادراج الحكومة ولم يتم مناقشتها، وتحدث عن ورقة بيضاء ودار بها حول كوكب الارض وحتى اللحظة لم نر منها شئ على الارض ، رغم ان اغلب موادها هي من صلاحيات الحكومة وليست بحاجة الى تشريعات برلمانية لتطبيقها.

 واكـد الخالدي ،  ضرورة ان " يكون الكاظمي اكثر وضوحا وصراحة بالافعال مع الشعب العراقي وليس فقط من خلال البيانات الرنانة والصور "الاكشن" لان الوضع لا يحتمل تحويل العراق الى هوليوود جديدة ونصف المحافظات مهددة بالغرق من الأمطار ، وتأخر الرواتب اصبح الكابوس الأصعب للموظفين وعوائلهم.

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