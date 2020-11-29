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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 29 تشرين الثاني 2020 10:11 م

رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام يستقبل رئيس برلمان النيجر

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استقبل رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس برلمان جمهورية النيجر معالي السيد كويسيني تيني والوفد المرافق له، مقيماً لهم مؤدبة غداء بمنزله بدولة الامارات العربية المتحدة ، وبحضور سعادة السفير أغادا غاربا سفير جمهورية النيجر لدى دولة الإمارات العربية المتحدة .
واستعرض الجانبان آليات تعزيز العمل المشترك لدعم مساعي التسامح والسلام في أفريقيا والعالم ككل ، كما اشاد السيد تيني بمبادرات المجلس العالمي للتسامح والسلام وانجازاته في دعم نشر قيم التسامح والسلام حول العالم .
من جانبه استعرض الجروان أحدث فعاليات ومبادرات المجلس العالمي للتسامح والسلام وأجهزته المختلفة، البرلمان الدولي للتسامح والسلام، والجمعية العمومية ، وآليات نشر ثقافة التسامح والسلم عبر مختلف المجالات من أجل دعم السلام حول العالم ، كما أشاد الجروان بقوة العلاقة مع جمهورية النيجر وبرلمانها ودعمهما المستمر لمساعي نشر ثقافة التسامح والسلام حول العالم .
ودعا رئيس برلمان النيجر المجلس العالمي للتسامح والسلام لعقد جلسة المجلس البرلمانية الاقليمية لقارة أفريقيا في مقر البرلمان بجمهورية النيجر.
وفي الختام تبادل الجانبان بعض الهدايا التذكارية .
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