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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 29 تشرين الثاني 2020 10:08 م

المجلس العالمي للتسامح والسلام ينعى الصادق المهدي

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تقدم رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان باسم المجلس العالمي للتسامح والسلام وكافة اعضاءه وشركائه لجمهورية السودان الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعباً بخالص التعازي والمواساة في وفاة الصادق المهدي، رئيس الوزراء السابق، وزعيم حزب الأمة السوداني .

سائلين المولى عز وجل أن يغفر للفقيد ويجزيه خير الجزاء على ما قدمه لشعبه وأمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وانا لله وانا اليه راجعون 
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