بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 29 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
يحدث بسوريا رثاء الإرهابيين.. شعراء يرثون الإرهابي قاسم سليماني في منزل نزار قباني بعد تعزية يوسف الكلابي في اغتيال محسن فخري زاده.. نشطاء عراقيون: أين تعزيتك في ضحايا شباب العراق؟ نابولي يخوض مباراة روما بقميص خاص تكريمًا لمارادونا لعدم قدرته على حل أزمات العراق.. قوى سياسية تدعو إلى تنحي الكاظمي الصدر اختار طريق الوصول إلى الحكم.. عبر دماء وأجساد المتظاهرين العراقيين المالية النيابية تحذر من مغبة تأخير إقرار موازنة على مجمل الأوضاع في العراق "يونامي" تدعو لحماية المتظاهرين ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف.. والكاظمي يشكّل فريق أزمة الطوارئ العراق يخسر الكثير من الطاقة بسبب الغاز الإيراني.. ومباحثات مع السعودية لاستيراد الكهرباء نائب: الأزمة المالية تمثل العائق الأول أمام إجراء الانتخابات المبكرة مقتل 26 عنصراً من الأمن الأفغاني في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 29 تشرين الثاني 2020 05:39 م

بعد تعزية يوسف الكلابي في اغتيال محسن فخري زاده.. نشطاء عراقيون: أين تعزيتك في ضحايا شباب العراق؟

8

هاجم نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي النائب يوسف الكلابي بعد تعزيته في اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، متسائلين لماذا لم تعزي في ضحايا شباب العراق بالتظاهرات العراقية.

وقال الكلابي،  "نعزي سيدي ومولاي صاحب الزمان والسيد الولي قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي (ادامه الله)والشعب الإيراني العزيز و كل المسلمين في العالم" على حد قوله.

ووصف النشطاء، بأن الكلابي عميل ونائب إيران ومن حلفاء نظام الملالي في العراق، وينفذ أوامر طهران ضد السياسية العراقية وضد الشعب العراقي.

ووجه النشطاء سؤالا ليوسف الكلابي، أين عراقتيك؟ لقد أثبت أنك إيراني حتى النخاع، فلماذا لم تعزي في ضحايا شباب العراق من المتظاهرين الذين قتلتهم الميليشيات الموالية لإيران.

وأكد النشطاء، أنه يوما بعد يوم يثبت لنا أن المرجعية وسياسي  الشيعة لا ينتمون للعراق وجميعهم عملاء إلى إيران، مثل يوسف الكلابي ونوري المالكي وقيس الخزعلي وغيرهم.

وأكد مراقبون للشأن العراقي، أن العراقيون يخشون ردة الفعل الإيراني على اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، مشيرين إلى أن إيران تضرب في العراق فقط ولا تسطيع الاقتراب من أي قوة أخرى.

وأشار المراقبون، إلى أن العراق ليس له أي علاقة باغتيال العالم الإيراني، لكن العراقيون يخشون من إيران لأنها توجه صواريخها وميليشياتها في العراق فقط.

وقد شغلت عملية الاغتيال الرأي العام العراقي عبر مختلف الوسائط والمنصات الإعلامية.

ويرصد موقع "بغداد بوست" الإخباري ردود أفعال نشطاء موقع التدوين المصغر "تويتر"، على تعزية النائب يوسف الكلابي في محسن فخري زادة:

وقال حساب " يوسف ادم"، " يوم بعد يوم يثبت لنا أن المرجعية وسياسي الشيعة، أنهم لا ينتمون للعراق وجميعهم عملاء إلى إيران".


وأضاف، حساب " شهد علي"، " زين والشباب؟؟! أريد أسالة سؤال واحد بَـسّ عراقتيك وين؟".


وتابع حساب " 𝐎𝐦𝐚𝐫 𝐉𝐏"، " بل إيرانيين لحد النخاع ما بيهم شيء عراقي ... هؤلاء أقل وأحط من أن ينتسبون للعراق".


وذكر حساب "مواطن عراقي / العراق أولاً"، " عراقي بالاسم وإنما هو نائب إيراني للنخاع حاله حال الكثيرين من قذارة البرلمان من الخونة الذي دمروا العراق؟.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
1

يحدث بسوريا رثاء الإرهابيين.. شعراء يرثون الإرهابي قاسم سليماني في منزل نزار قباني 29 تشرين الثاني 2020 07:44 م

الكاظمي

لعدم قدرته على حل أزمات العراق.. قوى سياسية تدعو إلى تنحي الكاظمي 29 تشرين الثاني 2020 03:45 م

مقتدى الصدر والدمار في الموصل

الصدر اختار طريق الوصول إلى الحكم.. عبر دماء وأجساد المتظاهرين العراقيين 29 تشرين الثاني 2020 03:11 م

1

"يونامي" تدعو لحماية المتظاهرين ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف.. والكاظمي يشكّل فريق أزمة الطوارئ 29 تشرين الثاني 2020 02:01 م

العراق والسعودية وإيران

العراق يخسر الكثير من الطاقة بسبب الغاز الإيراني.. ومباحثات مع السعودية لاستيراد الكهرباء 29 تشرين الثاني 2020 01:45 م

الكاظمي والبرلمان

قوى سياسية تتهم حكومة الكاظمي بارتكاب مخالفات قانونية.. وتلويحات بمساءلة رئيس الوزراء برلمانياً 29 تشرين الثاني 2020 11:21 ص

إيران والعراق

بعد اغتيال عالم نووي إيراني.. مراقبون يؤكدون: إيران ترد في العراق فقط 29 تشرين الثاني 2020 10:46 ص

حملة الصدر الناصرية

ميليشيات تقتحم ساحة الحبوبي وتطلق النار على المتظاهرين.. ونشطاء يطالبون الكاظمي بالاستقالة 29 تشرين الثاني 2020 09:28 ص

التعليقات