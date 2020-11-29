بعد تعزية يوسف الكلابي في اغتيال محسن فخري زاده.. نشطاء عراقيون: أين تعزيتك في ضحايا شباب العراق؟

هاجم نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي النائب يوسف الكلابي بعد تعزيته في اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، متسائلين لماذا لم تعزي في ضحايا شباب العراق بالتظاهرات العراقية.

وقال الكلابي، "نعزي سيدي ومولاي صاحب الزمان والسيد الولي قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي (ادامه الله)والشعب الإيراني العزيز و كل المسلمين في العالم" على حد قوله.

ووصف النشطاء، بأن الكلابي عميل ونائب إيران ومن حلفاء نظام الملالي في العراق، وينفذ أوامر طهران ضد السياسية العراقية وضد الشعب العراقي.

ووجه النشطاء سؤالا ليوسف الكلابي، أين عراقتيك؟ لقد أثبت أنك إيراني حتى النخاع، فلماذا لم تعزي في ضحايا شباب العراق من المتظاهرين الذين قتلتهم الميليشيات الموالية لإيران.

وأكد النشطاء، أنه يوما بعد يوم يثبت لنا أن المرجعية وسياسي الشيعة لا ينتمون للعراق وجميعهم عملاء إلى إيران، مثل يوسف الكلابي ونوري المالكي وقيس الخزعلي وغيرهم.

وأكد مراقبون للشأن العراقي، أن العراقيون يخشون ردة الفعل الإيراني على اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، مشيرين إلى أن إيران تضرب في العراق فقط ولا تسطيع الاقتراب من أي قوة أخرى.

وأشار المراقبون، إلى أن العراق ليس له أي علاقة باغتيال العالم الإيراني، لكن العراقيون يخشون من إيران لأنها توجه صواريخها وميليشياتها في العراق فقط.

وقد شغلت عملية الاغتيال الرأي العام العراقي عبر مختلف الوسائط والمنصات الإعلامية.

ويرصد موقع "بغداد بوست" الإخباري ردود أفعال نشطاء موقع التدوين المصغر "تويتر"، على تعزية النائب يوسف الكلابي في محسن فخري زادة:

وقال حساب " يوسف ادم"، " يوم بعد يوم يثبت لنا أن المرجعية وسياسي الشيعة، أنهم لا ينتمون للعراق وجميعهم عملاء إلى إيران".



وأضاف، حساب " شهد علي"، " زين والشباب؟؟! أريد أسالة سؤال واحد بَـسّ عراقتيك وين؟".



وتابع حساب " 𝐎𝐦𝐚𝐫 𝐉𝐏"، " بل إيرانيين لحد النخاع ما بيهم شيء عراقي ... هؤلاء أقل وأحط من أن ينتسبون للعراق".



وذكر حساب "مواطن عراقي / العراق أولاً"، " عراقي بالاسم وإنما هو نائب إيراني للنخاع حاله حال الكثيرين من قذارة البرلمان من الخونة الذي دمروا العراق؟.