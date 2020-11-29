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الأحد, 29 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 29 تشرين الثاني 2020 04:14 م

نابولي يخوض مباراة روما بقميص خاص تكريمًا لمارادونا

مارادونا
كشف نادي نابولي الإيطالي، عن تصميم قميص خاص للفريق يرتبط بدييجو أرماندو مارادونا، أسطورة الكرة الأرجنتينية، والذي من المنتظر أن يظهر في مباراة الفريق اليوم أمام روما.

وقال نابولي، في بيان رسمي: قبل عام، فكرنا في تصميم قميص خاص من شأنه أن يخلد ذكرى دييجو مارادونا، الأرجنتيني المحبوب والذي يرتبط بعلاقة قوية مع جماهير نابولي.

وأضاف: كنا نأمل أن يستطيع دييجو، رؤية هذا القميص، وربما كان يرتديه ويتحمس معنا تم بالفعل الاتفاق على تقديم القميص الجديد في مباراة الجولة التاسعة بالدوري الإيطالي ضد روما.

وأتم: القميص الذي سيرتديه اللاعبون اليوم، سيكون له معنى أكبر مما كان مفترضًا في البداية.

كان مارادنا وافته المنية، الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز 60 عامًا، إثر تعرضه لأزمة قلبية، وخصصت مدينة نابولي، سلسلة طويلة من الفاعليات لتوديع مارادونا، سواء في منطقة ملعب سان باولو، أو في الحي الإسباني.
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