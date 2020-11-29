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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 29 تشرين الثاني 2020 02:40 م

المالية النيابية تحذر من مغبة تأخير إقرار موازنة على مجمل الأوضاع في العراق

أحمد حمة رشيد
قال عضو اللجنة المالية النيابية أحمد حمه رشيد، إن الحكومة وعدت مرارا وتكرارا مجلس النواب إرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١.

وأضاف، الحكومة تتحمل جميع تبعات تأخير رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية في حال تأخر إرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

وبين رشيد أن اقرار موازنة 2021 تحتاج إلى فترة تتراوح ما بين   ٣٠ -٤٠ يوما في ابعد احتمال لإقرار الموازنة.
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