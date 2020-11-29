"يونامي" تدعو لحماية المتظاهرين ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف.. والكاظمي يشكّل فريق أزمة الطوارئ

أعربت بعثة الأمن المتحدة في العراق "يونامي"، عن أسفها لفقدان الأرواح والإصابات بين المتظاهرين العراقيين، داعية الحكومة إلى بذل قصارى جهدها لحماية المتظاهرين السلميين وضمان محاسبة مرتكبي أعمال العنف.



وقالت البعثة في تغريدة على تويتر، "ندين العنف الذي وقع مؤخراً، ونأسف لفقدان الأرواح والإصابات بين المتظاهرين العراقيين".



ودعت البعثة إلى، "الهدوء ونحث السلطات على بذل قصارى جهدها لحماية المتظاهرين السلميين وضمان محاسبة مرتكبي أعمال العنف".

وقرر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ‏ تشكيل لجنة عالية المستوى من الحكومة المركزية، بعنوان (فريق أزمة الطوارئ) يمنح صلاحيات إدارية ومالية وأمنية لحماية المتظاهرين السلميين، ومؤسسات الدولة، والممتلكات الخاصة، وقطع الطريق أمام كل ما من شأنه زرع الفتنة، وجعل المتظاهرين السلميين في مواجهة مع الدولة.



وقال الكاظمي في بيان، إنه انطلاقاً من حرصنا على فرض القانون، وترسيخ قيم الدولة، وتقويض كلّ ما من شأنه تصعيد التوترات بين أبناء البلد الواحد ، وتهديد الدولة ومؤسساتها، ولأننا نجد من الضروريّ فرض القانون بطريقة تؤمّن وتحمي المتظاهرين السلميين، وفرزهم عن المخرّبين، فإن الأحداث المؤسفة التي جرت في ذي قار أخيراً تستدعي موقفاً مسؤولاً على كل المستويات .



وأضاف: وعلى ذلك، قررنا تشكيل لجنة عالية المستوى من الحكومة المركزية بعنوان (فريق أزمة الطوارئ) يمنح صلاحيات إدارية ومالية وأمنية لحماية المتظاهرين السلميين، ومؤسسات الدولة، والممتلكات الخاصة، وقطع الطريق أمام كل ما من شأنه زرع الفتنة، وجعل المتظاهرين السلميين في مواجهة مع الدولة التي حرصت منذ أن تولّت الحكومة مسؤوليتها، على نصرة الاحتجاج السلمي، ودعم التوجّهات العادلة التي طالب بها شباب العراق.

وختم بالقول: نهيب بأهلنا وشبابنا الواعي أن يوحدوا جهودهم لبناء البلاد، من أجل عراق يليق بالعراقيين.

وقال متظاهرون متواجدون في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، إنهم تعرضوا إلى إطلاقات نارية من قبل ميليشيات موالية لإيران، وذلك بعد أن انقطع التيار الكهربائي عن مناطق محيطة بالساحة.

وأشار متظاهرون إلى أنهم شاهدوا سيارات سوداء من نوع "تاهو" وهي تتقدم باتجاه الساحة، فيما سُمع صوت إطلاق نار بشكل متقطع.

وقد ارتفعت حصيلة الصدامات بين متظاهرين معارضين للحكومة ومؤيدي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مدينة الناصرية إلى سبعة قتلى.



