بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 29 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
لعدم قدرته على حل أزمات العراق.. قوى سياسية تدعو إلى تنحي الكاظمي الصدر اختار طريق الوصول إلى الحكم.. عبر دماء وأجساد المتظاهرين العراقيين المالية النيابية تحذر من مغبة تأخير إقرار موازنة على مجمل الأوضاع في العراق "يونامي" تدعو لحماية المتظاهرين ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف.. والكاظمي يشكّل فريق أزمة الطوارئ العراق يخسر الكثير من الطاقة بسبب الغاز الإيراني.. ومباحثات مع السعودية لاستيراد الكهرباء نائب: الأزمة المالية تمثل العائق الأول أمام إجراء الانتخابات المبكرة مقتل 26 عنصراً من الأمن الأفغاني في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة ترامب: لدي دليل قاطع على وجود تزوير بالانتخابات الأمريكية مدرب يوفنتوس في تصريح مثير: نحتاج لتقليل الاعتماد على رونالدو قوى سياسية تتهم حكومة الكاظمي بارتكاب مخالفات قانونية.. وتلويحات بمساءلة رئيس الوزراء برلمانياً
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 29 تشرين الثاني 2020 01:45 م

العراق يخسر الكثير من الطاقة بسبب الغاز الإيراني.. ومباحثات مع السعودية لاستيراد الكهرباء

العراق والسعودية وإيران

عزت وزارة الكهرباء أسباب ازدياد ساعات القطع المبرمج في بغداد والمحافظات الى انحسار الكميات المجهزة من الغاز الإيراني لتشغيل عدد من المحطات التوليدية وإجراء أعمال الصيانة الدورية لعدد من الوحدات استعدادا لموسم الصيف المقبل.

وقال الناطق باسم الوزارة أحمد العبادي، إن الوزارة تسعى للحفاظ على قدرتها الإنتاجية من الطاقة وزيادتها في محطاتها التوليدية لضمان ديمومة استقرار التجهيز واستمراره، الا ان المنظومة الكهربائية فقدت خلال اليومين الماضيين ما يقارب الـ3565 ميغاواط من الطاقة التوليدية في المنطقة الوسطى والجنوبية واجزاء من المنطقة الشمالية بسبب انخفاض ضغط الغاز المجهز من الخط الايراني لمحطات الانتاج.

وأوضح ان ضغط الغاز انخفض في المناطق المذكورة إلى (10) ملايين متر مكعب باليوم بعد ان كان 25 مليون متر مكعب، ما اسفر عن تحديد احمال المحطات التوليدية (بسماية، الصدر، القدس، كربلاء، الحيدرية، النجف الغازية، المنصورية ، شط العرب ، الحلة ، الديوانية، النجيبية، واسط، وجنوب بغداد).

وأشار العبادي إلى تعرض المنظومة الكهربائية ايضا الى اعمال اجرامية استهدفت خطوط النقل  في مناطق مختلفة، حيث تعرض خط رشيد ـ بسماية وقيارة ـ موصل وقيارة ـ كركوك الى اعمال تخريبية ادت الى سقوط عدد من الابراج وانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق عدة، مؤكدا ان الوزارة تجري ايضا اعمال الصيانة الدورية على عدد من المحطات الكهربائية استعدادا لموسم الصيف المقبل مما ادى الى ضياع طاقات متاحة من الانتاج، منوها بان هذه الامور مجتمعة ادت الى زيادة ساعات القطع المبرمج في بغداد والمحافظات.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت، أن الولايات المتحدة الامريكية منحت العراق إعفاء جديداً مدته 45 يوماً لغرض استيراد الغاز والطاقة من إيران.

ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية وعلى رأسها السعودية لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط منظمتها مع منظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران لوحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميغاواط وكذلك وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.

كما يعتزم العراق استيراد الكهرباء من الأردن وتركيا، في مسعى من بغداد لسد النقص لحين بناء محطات طاقة تكون قادرة على تلبية الاستهلاك المحلي.

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 مئوية.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الكاظمي

لعدم قدرته على حل أزمات العراق.. قوى سياسية تدعو إلى تنحي الكاظمي 29 تشرين الثاني 2020 03:45 م

مقتدى الصدر والدمار في الموصل

الصدر اختار طريق الوصول إلى الحكم.. عبر دماء وأجساد المتظاهرين العراقيين 29 تشرين الثاني 2020 03:11 م

1

"يونامي" تدعو لحماية المتظاهرين ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف.. والكاظمي يشكّل فريق أزمة الطوارئ 29 تشرين الثاني 2020 02:01 م

الكاظمي والبرلمان

قوى سياسية تتهم حكومة الكاظمي بارتكاب مخالفات قانونية.. وتلويحات بمساءلة رئيس الوزراء برلمانياً 29 تشرين الثاني 2020 11:21 ص

إيران والعراق

بعد اغتيال عالم نووي إيراني.. مراقبون يؤكدون: إيران ترد في العراق فقط 29 تشرين الثاني 2020 10:46 ص

حملة الصدر الناصرية

ميليشيات تقتحم ساحة الحبوبي وتطلق النار على المتظاهرين.. ونشطاء يطالبون الكاظمي بالاستقالة 29 تشرين الثاني 2020 09:28 ص

الناصرية

القتلة يُقبض عليهم لكن الكاظمي يشكل لجان.. قرار بتشكيل فريق أزمة الطوارىء ومراقبون:إفلاس وفشل 29 تشرين الثاني 2020 02:17 ص

مظاهرات في فرنسا

"معارك شوارع" في فرنسا.. اليسار المخرب يحرق باريس احتجاجا على الاعتداء على رجل أسود 29 تشرين الثاني 2020 12:13 ص

التعليقات