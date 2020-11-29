العراق يخسر الكثير من الطاقة بسبب الغاز الإيراني.. ومباحثات مع السعودية لاستيراد الكهرباء

عزت وزارة الكهرباء أسباب ازدياد ساعات القطع المبرمج في بغداد والمحافظات الى انحسار الكميات المجهزة من الغاز الإيراني لتشغيل عدد من المحطات التوليدية وإجراء أعمال الصيانة الدورية لعدد من الوحدات استعدادا لموسم الصيف المقبل.

وقال الناطق باسم الوزارة أحمد العبادي، إن الوزارة تسعى للحفاظ على قدرتها الإنتاجية من الطاقة وزيادتها في محطاتها التوليدية لضمان ديمومة استقرار التجهيز واستمراره، الا ان المنظومة الكهربائية فقدت خلال اليومين الماضيين ما يقارب الـ3565 ميغاواط من الطاقة التوليدية في المنطقة الوسطى والجنوبية واجزاء من المنطقة الشمالية بسبب انخفاض ضغط الغاز المجهز من الخط الايراني لمحطات الانتاج.



وأوضح ان ضغط الغاز انخفض في المناطق المذكورة إلى (10) ملايين متر مكعب باليوم بعد ان كان 25 مليون متر مكعب، ما اسفر عن تحديد احمال المحطات التوليدية (بسماية، الصدر، القدس، كربلاء، الحيدرية، النجف الغازية، المنصورية ، شط العرب ، الحلة ، الديوانية، النجيبية، واسط، وجنوب بغداد).



وأشار العبادي إلى تعرض المنظومة الكهربائية ايضا الى اعمال اجرامية استهدفت خطوط النقل في مناطق مختلفة، حيث تعرض خط رشيد ـ بسماية وقيارة ـ موصل وقيارة ـ كركوك الى اعمال تخريبية ادت الى سقوط عدد من الابراج وانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق عدة، مؤكدا ان الوزارة تجري ايضا اعمال الصيانة الدورية على عدد من المحطات الكهربائية استعدادا لموسم الصيف المقبل مما ادى الى ضياع طاقات متاحة من الانتاج، منوها بان هذه الامور مجتمعة ادت الى زيادة ساعات القطع المبرمج في بغداد والمحافظات.



وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت، أن الولايات المتحدة الامريكية منحت العراق إعفاء جديداً مدته 45 يوماً لغرض استيراد الغاز والطاقة من إيران.



ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية وعلى رأسها السعودية لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط منظمتها مع منظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران لوحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميغاواط وكذلك وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.



كما يعتزم العراق استيراد الكهرباء من الأردن وتركيا، في مسعى من بغداد لسد النقص لحين بناء محطات طاقة تكون قادرة على تلبية الاستهلاك المحلي.



ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 مئوية.