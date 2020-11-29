نائب: الأزمة المالية تمثل العائق الأول أمام إجراء الانتخابات المبكرة

قال عضو مجلس النواب سالم طحمير، إننا كنواب طالبنا ونطالب بالانتخابات المبكرة تماشيا مع دعوة المرجعية الدينية لها والمتظاهرين، بيد أن المفوضية تواجه معوقات كبيرة تتمثل بالسيولة المالية التي تعصف بالبلاد.



وأضاف طحمير، أن توفير السيولة للمفوضية ممكن أن يتم عن طريق طلب من رئيس الوزراء لمجلس النواب بإقرار قانون اقتراض جديد لتمويل ما تحتاجه المفوضية فقط لإجراء الانتخابات المبكرة.



وأشار إلى أن جميع الأمور الفنية واللوجستية تحل في حال توفرت الأموال الأزمة، داعيا الحكومة إلى إيجاد الحلول الجذرية لتذليل العقبات وإجراء الانتخابات في موعدها.