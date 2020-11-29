بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 29 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
لعدم قدرته على حل أزمات العراق.. قوى سياسية تدعو إلى تنحي الكاظمي الصدر اختار طريق الوصول إلى الحكم.. عبر دماء وأجساد المتظاهرين العراقيين المالية النيابية تحذر من مغبة تأخير إقرار موازنة على مجمل الأوضاع في العراق "يونامي" تدعو لحماية المتظاهرين ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف.. والكاظمي يشكّل فريق أزمة الطوارئ العراق يخسر الكثير من الطاقة بسبب الغاز الإيراني.. ومباحثات مع السعودية لاستيراد الكهرباء نائب: الأزمة المالية تمثل العائق الأول أمام إجراء الانتخابات المبكرة مقتل 26 عنصراً من الأمن الأفغاني في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة ترامب: لدي دليل قاطع على وجود تزوير بالانتخابات الأمريكية مدرب يوفنتوس في تصريح مثير: نحتاج لتقليل الاعتماد على رونالدو قوى سياسية تتهم حكومة الكاظمي بارتكاب مخالفات قانونية.. وتلويحات بمساءلة رئيس الوزراء برلمانياً
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 29 تشرين الثاني 2020 12:10 م

ترامب: لدي دليل قاطع على وجود تزوير بالانتخابات الأمريكية

ترامب
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصريحاته المشككة في نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، مؤكدا أنه يمتلك دليلا قاطعا على التزوير.

وقال ترامب في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لدي دليل قاطع على وجود تزوير بالانتخابات في بنسيلفانيا ولكن بعض الأشخاص لا يريدون الاطلاع عليه".

وأضاف: "إعادة فرز الأصوات في ويسكونسن لا تتعلق باكتشاف أخطاء بالعد بل بالعثور على من صوتوا بشكل غير قانوني".
وأكد ترامب أنه سيستأنف على الأحكام القضائية الصادرة في بنسيلفانيا، مؤكدا أن العملية الانتخابية بالولاية شكل الاحتيال جزءا كبيرا منها.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
1-1-1

رد فعل محموم من برلمان الملالي على مقتل عالم قنبلة الشر.. يوافق على رفع التخصيب بنسبة 20% 29 تشرين الثاني 2020 02:12 م

انفجار في أفغانستان

مقتل 26 عنصراً من الأمن الأفغاني في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة 29 تشرين الثاني 2020 12:46 م

بومبيو

واشنطن تفرض عقوبات اقتصادية على شركات صينية وروسية دعمت البرنامج النووي الإيراني 28 تشرين الثاني 2020 03:49 م

مستشفى في إسرائيل

صحيفة عبرية: إرسال أطفال عراقيون إلى إسرائيل لتلقي علاجات منقذة للحياة 28 تشرين الثاني 2020 01:23 م

ترامب

ترامب يشترط هذا الشرط كي يغادر البيت الأبيض 27 تشرين الثاني 2020 02:34 م

بلجيكا توجه الاتهام لدبلوماسي إيراني بالتخطيط لهجوم بقنبلة

محاكمة دبلوماسي إيراني في بلجيكا لاتهامه بمحاولة تفجير اجتماع للمعارضة 27 تشرين الثاني 2020 02:00 م

teqin

السودان يودع الصادق المهدي.. جنازة مهيبة وخليفته يرافقه على صهوة جواد 27 تشرين الثاني 2020 01:58 م

جيوش الكترونية توجهها قطر ومعها الاخوان وايران للنيل من السعودية

تحالف الشر.. اتفاقية جديدة بين قطر و إيران لابتزاز دول المنطقة 27 تشرين الثاني 2020 01:49 م

التعليقات