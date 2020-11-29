ترامب: لدي دليل قاطع على وجود تزوير بالانتخابات الأمريكية

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصريحاته المشككة في نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، مؤكدا أنه يمتلك دليلا قاطعا على التزوير.



وقال ترامب في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لدي دليل قاطع على وجود تزوير بالانتخابات في بنسيلفانيا ولكن بعض الأشخاص لا يريدون الاطلاع عليه".



وأضاف: "إعادة فرز الأصوات في ويسكونسن لا تتعلق باكتشاف أخطاء بالعد بل بالعثور على من صوتوا بشكل غير قانوني".

وأكد ترامب أنه سيستأنف على الأحكام القضائية الصادرة في بنسيلفانيا، مؤكدا أن العملية الانتخابية بالولاية شكل الاحتيال جزءا كبيرا منها.

