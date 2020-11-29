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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 29 تشرين الثاني 2020 12:03 م

مدرب يوفنتوس في تصريح مثير: نحتاج لتقليل الاعتماد على رونالدو

رونالدو ومدربه

أكد أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس، أن فريقه بحاجة للاعتماد بشكل أقل على نجمه كريستيانو رونالدو.

يوفنتوس تعادل 1-1 مع مضيفه بنفينتو في الدوري الإيطالي، في مباراة غاب عنها النجم صاحب الـ35 عاما.

وقال بيرلو عقب اللقاء: "لا يبدو لي أن الأندية الأخرى التي لعب فيها رونالدو لم تكن تعتمد عليه أيضا".

وأضاف: أنه عامل محفز للتحركات الهجومية والأهداف، ومن الطبيعي أنه عندما يوجد لاعب بمكانته، يعتمد تطور الفريق عليه.. لكن في بعض الأحيان يغيب، ويجب أن نظهر بشكل جيد في هذه المباريات.

وغاب رونالدو، الذي حصل على راحة من مباراة اليوم، عن مواجهتين سابقتين في الدوري هذا الموسم، وكانت نتيجتهما (1-1) أيضا خارج الأرض، أمام كروتوني وفيرونا.


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