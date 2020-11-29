دعوة برلمانية لتشكيل غرفة عمليات لمواجهة السيول والأمطار

دعا رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، سلام الشمري، ، الى تشكيل غرفة عمليات خاصة لمواجهة السيول والأمطار المتوقعة،.



وقال الشمري في تصريح صحفي: إن “وزارة الموارد المائية اكدت جاهزيتها للتصدي لأي ظرف طارئ للمحافظات المهددة بالفيضان».



وأضاف أن “الوزارة سبق أن تصدت لفيضانات بجهود وكوادر عراقية بحتة”، مشيرا إلى “توجيه الجهد الهندسي لدوائر البلديات الى أماكن الخلل بالاعتماد على الجهد الذاتي لتلك الدوائر في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها المحافظات».

وشدد الشمري على “ضرورة تشكيل غرفة عمليات لمواجهة السيول والأمطار، خصوصا في المناطق غير المخدومة”