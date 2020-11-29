أعلن النائب فاضل جابر عن تشكيل لجنة نيابية لمتابعة المشاريع المتلكئة في بغداد والمحافظات , مشيرا الى الخطأ الذي ارتكبته حكومة العبادي باتخاذها قرار شمل المحافظات الوسطى والجنوبية بإيقاف المشاريع ابان معارك التحرير المحافظات الشمالية والغربية .





وقال جابر, ان ” تشكيل لجنة نيابية بشان متابعة ومراقبة المشاريع المتلكئة خطوة مهمة لاحياء تلك المشاريع المتلكئة سواء كانت بقرار حكومي او عدم محاسبة المقصرين ” .

وأضاف ان ” اغلب تلك المشاريع تم ايقافها من قبل حكومة العبادي مابين تعوام 2014 و2018 واستمرت في حكومتي عبد المهدي والكاظمي وذلك بحجة الانشغال بمعارك تحرير المحافظات الشمالية والغربية ” , مبينا ان ” الخطأ يكمن بشمول كل المشاريع في البلاد ومنها المحافظات الوسطى والجنوبية رغم انها لم تكن مسرحا للعمليات العسكرية وخلوها من تواجد داعش.

وأشار جابر الى ان ” توقف المشاريع في المحافظات الوسطى والجنوبية كان سببا في عدم خلق فرص عمل للمواطنيين وتراكم أزمات الخدمات نتيجة عدم اكمال مشاريع البنى التحتية مما جعل جمهور تلك المحافظات يخرج بتظاهرات مطالبة بتقديم وتطوير محافظاتهم من الجانب الخدمي وتقليص نسب البطالة ”.