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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 29 تشرين الثاني 2020 10:56 ص

نائب: قانون المحكمة الاتحادية سيمرر في الجلسات المقبلة

أمجد هاشم العقابي
أكد النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي، ان مجلس النواب سيمرر قانون المحكمة الاتحادية خلال الجلسات المقبلة.

وقال العقابي “هنالك شبه اتفاق على تمرير قانون المحكمة الاتحادية داخل مجلس النواب لانهاء ملفها بشكل تام”، لافتا الى ان “الجلسات المقبلة ستشهد تمرير القانون بما يخدم جميع الاطراف”.

واضاف ان “تمرير قانون المحكمة الاتحادية او حل اشكالية نقص اعضائها امر مهم في اتمام الانتخابات المكبرة”، مبينا ان “عدم حسم قضية المحكمة الاتحادية سيؤثر على توقيت الانتخابات وبتالي يصعب تحقيقها”.
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