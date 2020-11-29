10 ملايين تلميذ وطالب يتوجهون إلى مدارسهم إيذاناً ببدء العام الدراسي الجديد

توجه اليوم أكثر من 10 ملايين تلميذ وطالب للمراحل الدراسية الى مدارسهم إيذاناً ببدء الفصل الدراسي الأول في العام الدراسي الجديد 2020 – 2021، وسط إجراءات صحية احترازية مشددة يتم تطبيقها هذا العام بسبب جائحة "كورونا "، للحفاظ على صحة الملاكات التعليمية والطلبة.

وقالت وزارة التربية في بيان ، انها تُجدد دعواتها للأسر التربوية وذوي الطلبة للعمل بمسؤولية مشتركة لا تقل مهمة احدهم عن الآخر لضمان تهيئة الأجواء الدراسية الملائمة، معلنةً بالوقت ذاته عن وضع الخطط الصحية والتعليمية التي سيتم تطبيقها على مدار العام الدراسي الجديد ، وابرزها دمج التعليم ما بين الورقي والإلكتروني باستخدام العديد من المنصات الإلكترونية وإعادة تكييف المناهج دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي" .

واضافت ، انها :" عملت جاهدة خلال الفترة الماضية على تجهيز المدارس بالمقاعد والمستلزمات الدراسية لدعم المسيرة التربوية وخلق عامٍ دراسي موفق يرفع من اداء الطلبة ومستواهم العلمي للوصول الى الهدف المنشود ".

وتابعت الوزارة:" ان نجاحنا يتحقق اليوم عندما تستمر مسيرة الحياة والعلم والمعرفة في آن واحد، وليكون العراق نموذجاً فريداً لتجاوز الصعاب كما يعرفه الجميع، وكما نريده أن يكون".