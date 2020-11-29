صحيفة إسرائيلية: أكراد العراق يرون التطبيع أملا باستقلالهم

كشف تقرير لصحيفة تايمز اوف اسرائيل العبرية ان عددا من الناشطين والمسؤولين الاكراد عبروا عن دعمهم للتطبيع الحاصل بين عدد من الدول الخليجية واسرائيل.

ونقلت الصحيفة في تقريرها عن النائب ريبوار بابكي الذي يترأس لجنة العلاقات الخارجية في برلمان اقليم كردستان قوله إن ” على العراق تطبيع العلاقات مع اسرائيل لتعزيز السلام الإقليمي” ، مضيفا ” كلما كان ذلك اسرع كلما كان افضل ”.



وتابع بالقول :" لا يمكن للمنطقة الكردية أن تفعل ذلك بمفردها لأن بغداد تدير السياسة الخارجية ، لكن إذا فتحت سفارة إسرائيلية في بغداد غدًا ، فسيتم فتح قنصليتها في اليوم التالي في أربيل”..