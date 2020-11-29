نائب :حكومة الكاظمي غير جادة بارسال مشروع قانون موازنة العام المقبل

أكد النائب عباس العاطفي، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي غير جادة بارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 الى مجلس النواب

وقال العاطفي ، ان “حكومة الكاظمي تحاول الاعتماد على الاقتراض لتسديد الرواتب وسد الالتزامات المالية للبلاد”، لافتا الى ان “الحكومة غير جادة بارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 الى مجلس النواب حتى الان”.

واضاف ان “الكاظمي خالف نصوص البرنامج الحكومي المصوت عليه داخل مجلس النواب من خلال عدم تقديم موازنة تتناسب مع الازمة المالية الحالية”، مبينا ان “عدم جدية الحكومة بارسال الموازنة ستدخل البلاد بازمة مالية جديدة للعام المقبل