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الأحد, 29 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 29 تشرين الثاني 2020 10:27 ص

ألافيس يطيح بريال مدريد على ملعبه بثنائية في الليجا

من المباراة
تلقى ريال مدريد الهزيمة الثالثة محليًا هذا الموسم، بعد السقوط أمام ديبورتيفو ألافيس بنتيجة (1-2)، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الليجا.

وسجل هدفي ديبورتيفو ألافيس، لوكاس بيريز من ركلة جزاء في الدقيقة (5)، وخوسيليو في الدقيقة (49)، بينما سجل كاسيميرو هدف ريال مدريد في الدقيقة (86).

وبهذه الخسارة تجمد رصيد ريال مدريد عند 17 نقطة في المركز الرابع وواصل نزيف النقاط، بينما رفع ألافيس رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن.
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