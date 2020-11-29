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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 29 تشرين الثاني 2020 10:27 ص

النزاهة النيابية تحذر من أزمة حرجة ستواجهها الحكومة في حال استمرار سياسة الاقتراض

النزاهة النيابية
حذرت لجنة النزاهة النيابية ، من ازمة حرجة ستواجهها الحكومة في حال استمرارها بسياسة الاقتراض ، الامر الذي يصعب معالجتها في مجلس النواب مستقبلا. 

وقال مقرر اللجنة النائب عبد الامير المياحي  ان " الحكومة الحالية لاتملك رؤية واضحة وخطة ستراتيجية لادارة الملفات المالية والاقتصادية والامنية ، وهي اليوم تعمل بعنوان حكومة اقتراض.

واضاف ان " الورقة البيضاء للاصلاحات التي اعدتها وزارة المالية ، تحتاج الى عدة سنوات لتطبيقها وقد لاتطبق في العراق لوجود تحديات وخلافات سياسية، تتطلب دولة مستقرة امنيا واقتصاديا "، مبينا ان " هناك ضعفا اداريا من رئاسة الوزراء لهذه الملفات ، والاستمرار بسياسة الاقتراض سيجعل الحكومة امام ازمة حرجة يصعب معالجتها في مجلس النواب.
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