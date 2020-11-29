النزاهة النيابية تحذر من أزمة حرجة ستواجهها الحكومة في حال استمرار سياسة الاقتراض

حذرت لجنة النزاهة النيابية ، من ازمة حرجة ستواجهها الحكومة في حال استمرارها بسياسة الاقتراض ، الامر الذي يصعب معالجتها في مجلس النواب مستقبلا.



وقال مقرر اللجنة النائب عبد الامير المياحي ان " الحكومة الحالية لاتملك رؤية واضحة وخطة ستراتيجية لادارة الملفات المالية والاقتصادية والامنية ، وهي اليوم تعمل بعنوان حكومة اقتراض.



واضاف ان " الورقة البيضاء للاصلاحات التي اعدتها وزارة المالية ، تحتاج الى عدة سنوات لتطبيقها وقد لاتطبق في العراق لوجود تحديات وخلافات سياسية، تتطلب دولة مستقرة امنيا واقتصاديا "، مبينا ان " هناك ضعفا اداريا من رئاسة الوزراء لهذه الملفات ، والاستمرار بسياسة الاقتراض سيجعل الحكومة امام ازمة حرجة يصعب معالجتها في مجلس النواب.